Madre de Britney Spears reacciona a la boda tras no ser invitada

PUBLICIDAD

El enlace lleva dando de hablar durante todo el fin de semana; sorprendió que varios familiares de la famosa no asistieron a su ceremonia. Entre ellos, su hermana, su padre y su madre, quien reaccionó en redes sociales.

Aunque las fuertes declaraciones entre la familia de la "Princesa del Pop" no se han detenido, todo parece indicar que su madre, Lynne Spears, no le guarda rencor a Britney por no haberla invitado a su boda, pues le envió un emotivo mensaje.

PUBLICIDAD

Fue en una de las publicaciones que la cantante hizo sobre la celebración en la que Lynne le dedicó unas afectuosas palabras.

"¡Te ves radiante y tan feliz!¡Tu boda es la boda de tus sueños! ¡Y tenerla en tu casa la hace tan sentimental y especial! "¡Estoy tan feliz por ti! ¡Te amo!", escribió.

Por su parte, Jamie Lynn Spears, hermana de la intérprete de "Toxic", le externó su apoyo de una manera muy discreta, pues solo le dio "me gusta" al carrusel de imágenes.





Los hijos de Britney, Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, de 15, tampoco asistieron a la celebración; de acuerdo con Mark Vincent Kaplan, abogado de Kevin Federline, los menores están felices por su madre y no acudieron a la ceremonia ya que no querían "quitarles nada de atención".