Lyn May revela que Andrés García le daba sus "calentones"

La exitosa bailarina de la Época de Ficheras del Cine Nacional ha causado gran polémica durante sus últimas apariciones, ya que constantemente hace controversiales declaraciones.

Durante una entrevista la bailarina confesó que a lo largo de su carrera artística tuvo varios encuentros sexuales con el García, por lo que es uno de los actores que le cae mejor, con quien guarda una gran amistad.

"Yo creo que casi todas las actrices hemos pasado por sus brazos. Siempre ha sido muy guapo y yo lo quiero mucho. En una película me daba unos ´calentones´ con él, que uy, se me paraba todo, hasta las pestañas. Siempre se portó muy lindo, caballero y respetuoso conmigo".

Respecto al estado de salud del protagonista de "Pedro Navajas", aseguró que es un hombre con mucha energía y va a durar muchos años. "Él es una persona muy fuerte, pero se tira al suelo para que lo levanten".

Sin embargo, tras las declaraciones de Lyn May, Andrés García desmintió su supuesto romance, ya que, aseguró, él andaba con la hermana de la vedette.

"Lyn May es una mujer muy bella, pero nunca anduve con ella. Nos traíamos ganas, pero resulta que yo andaba con su hermana, me hice a un lado y me aguanté las ganas de andar con ella porque su hermana era mejor", fueron las palabras de Andrés García.