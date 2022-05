Lupillo Rivera revela que Jenni se le manifestó en un concierto

El cantante se mostró sorprendido por una serie de hechos que le ocurrieron durante su concierto en Monterrey, Nuevo León

Por: Fernanda Esparza

El cantante Lupillo Rivera sorprendió al revelar que su hermana Jenni se le manifestó durante un concierto ofrecido el pasado fin de semana en la Arena Monterrey.

Cuando "El Toro del Corrido" estaba a punto de iniciar su presentación, el lugar se quedó sin luz, y luego volvió a pasar en medio del show, donde el famoso tuvo problemas de audio y con el micrófono.

El cantante señaló que esas interrupciones sobre el escenario las interpreta como una señal enviada por la "Diva de la Banda", ya que fue en ese recinto, La Arena Monterrey, donde se presentó antes del accidente que le arrebató la vida.

"Salió muy curioso el asunto de que nomás cuando estuve yo en el escenario se apagó el sonido dos veces. Fue el último lugar donde mi hermana cantó, creo que tiene que ver", dijo.

Según Lupillo, su fallecida hermana se le manifestó en el escenario y fue así que pudo volver a sentir la presencia de la cantante.

Cuando le preguntaron si tiene algo planeado para el aniversario luctuoso de Jenni comentó: "No todavía no, la verdad. No nos gusta planear. Las cosas se tienen que dar a tu sentir y el sentido como debe de ser".

Finalmente, mencionó que la situación entre su familia ya está mejor, ya que hace unos meses atravesaron por fuertes acusaciones en torno a los bienes que dejó Jenni.