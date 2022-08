Lupillo Rivera reacciona a vacaciones de Belinda con Jared Leto

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la intérprete de "Egoísta" compartió algunas imágenes para demostrar lo bien que la estaba pasando junto al fundador de la banda "30 Seconds To Mars", por lo que las especulaciones sobre un nuevo romance no se hicieron esperar.

Ante ello, Lupillo Rivera, quien ha asegurado en más de una ocasión que sostuvo una relación con Belinda mientras formaban parte de "La Voz México", fue cuestionado respecto a las vacaciones de la cantante con el protagonista de películas como "El Escuadrón Suicida" y "Morbius".

Sin guardarse nada, "El Toro del Corrido" señaló que la prensa se "burla" de que durante su amorío con Beli tomó la decisión de tatuarse el rostro de la famosa, por lo que recordó esa polémica para enviar un fuerte mensaje a sus haters.

"La mayoría de ustedes se burla de uno porque se tatúa a ciertas personas; yo conozco a muchos reporteros que tienen el tatuaje de Marilyn Monroe y nunca les hicieron nada. Con eso te respondo todo", dijo entre carcajadas.

Cabe mencionar que meses antes, Rivera dio su opinión sobre la vida amorosa de la cantante y destacó que ya no le interesa saber de otros artistas y menos de una relación del pasado.

"Yo no tengo nada que opinar, o sea agarra la onda. Soy Lupillo Rivera y no soy otro artista; yo puedo responder por mis actos y mis cosas. (...) Yo no me meto en problemas, eso ya lo viví y superé", dijo.