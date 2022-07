Lourdes Munguía defiende a Coco Levy tras acusaciones de abuso

Durante una entrevista para el programa "Ventaneando", la famosa fue cuestionada sobre la situación que actualmente atraviesa el hijo de Talina Fernández.

Ante esto, la actriz se mostró sorprendida y destacó que era algo que le causaba incredulidad, pues sus acercamientos al productor siempre fueron agradables para ella.

"Siempre cuando escucho de un caso así, digo yo, pues si es tan buena persona, en mi experiencia, es tan lindo, tan tierno, bueno, desde chiquito que lo conocí, jamás pensaría. Yo me quedo con lo que pienso de esa persona", dijo.

Por si fuera poco, Munguía señaló que las actrices que denunciaron a Levy habrían podido negarse a los aparentes abusos.

"Tú puedes escoger. Esas chicas que les ha pasado, si les dicen: ´Oye, necesito que te desnudes´, dices: ´Pues no, no me desnudo, con permiso y bye´. Tú tienes que saber escuchar, por donde va la cosa y si estás dispuesta´´.

"Si yo estaba seleccionada (para un proyecto) y querían algo más, decía: ´No, y si necesitas eso, pues me voy´; dejaba el trabajo que me estaban ofreciendo y seguía mi camino", finalizó.