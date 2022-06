¡Laferte, hermana, ya eres mexicana!

Además, este 2022, luego de dos años de pandemia, la artistas iniciará una gira por el país.

Mon Laferte tiene 15 años viviendo en el país y celebra su naturalización, una tierra donde ha formado una familia y cuenta con numerosos amigos.

"Ya soy mexicana", dijo a sus fans y medios de comunicación, que este 1 de junio la acompañaron a anunciar las primeras fechas de su tour.

Explicó que, aunque todavía no recibe su carta de naturalización, está muy emocionada pues será la primera vez que recorra el país como ciudadana.

"Es muy lindo. Llevo 15 años en México: llegué en el 2007, mi pareja es mexicano, lo mismo mis amigos; entonces, esto es como la cereza del pastel. Aunque todavía tenga el acento chileno, me siento muy mexicana, es hermoso tener la posibilidad del pasaporte, aunque ya me sentía mexicana desde antes; así que va a ser una gira de celebración que jamás se me va a olvidar", expresó.

Laferte iniciará su recorrido el 22 de junio en el Auditorio Nacional, y después marchará a diversas ciudades, como Morelia, Querétaro, Toluca, Monterrey, Torreón, Guadalajara, Puebla y Veracruz.

Dijo que esta vez, el tour será diferente a todo lo que ha hecho, pues tiene dispuesto un espectáculo teatral que dividirá en tres actos, durante los cuales interpretará temas de sus discos.