"La Casa de los Famosos": Poncho de Nigris rompe en llanto al recibir visita sorpresa de su hijo

Poncho de Nigris se convirtió en tema de conversación en redes sociales, ya que recibió la visita de su hijo "Ponchito" en "La Casa de los Famosos".

Y es que el conductor regiomontano estaba triste porque "Ponchito" cumplió años y él no pudo verlo, por lo que reunió a sus compañeros para cantarle las mañanita, lo que conmovió a la audiencia, pero sobre todo a la producción del reality show.

"PONCHITO" INGRESA A "LA CASA DE LOS FAMOSOS"

Todo ocurrió después de la gala de salvación; Poncho recibió la llamada de su hijo, al escuchar la voz de "Ponchito", el famoso rompió en llanto conmoviendo a sus compañeros.

"Papá, soy Ponchito y es mi cumpleaños, ya te quiero ver, por favor gana. Acuérdate que soy "Team Poncho" para toda la vida", le dijo su hijo al actor regiomontano.

Después, las puertas de la casa se abrieron para darle la bienvenida a "Ponchito"; inmediatamente el influencer soltó el teléfono y corrió a abrazarlo.

"Cuando me voy a dormir me acuerdo de ti y me acuerdo de las canciones que cantábamos", le dijo el presentador a su hijo.

Tras ser testigos del tierno momento, los demás participantes se acercaron a Poncho de Nigris y a su hijo para cantarle las mañanitas. Después, la producción les dijo que tenían un pastel en el almacén para celebrar.

Poncho De Nigris aseguró que ver a su hijo le devolvió su fuerza para seguir en "La Casa de los Famosos". "Como estamos acá en aislamiento, representa una motivación, la más grande de todas", mencionó.

Traten de no llorar... ¡LLOREN! @_PonchoDeNigris celebra el cumpleaños número 7 de su hijo dentro de la casa



