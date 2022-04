Kimberly Loaiza y Lele Pons acusadas de plagio de "Piketona"

Sin embargo, el estreno y éxito de la misma ha sido empañado por la demanda de una compositora española que, en redes sociales, las acusa de plagio.

Se trata de Alade Siempre, quien aseguró que tenía seis meses desarrollando la canción, en la que la frase "piketon" aparece y es idéntica a la que Loaiza y Pons usaron en su versión.

"De que esto es plagio, esto es plagio. El coro suyo de 'piketona, piketona', la idea principal de esa canción es mi canción Piketona, ¿entiendes? No hay mucho que explicar. Lo injusto es que porque ellas tengan millones de seguidores esto se quede así", señaló Siempre.

Asimismo, la compositora señaló que no necesita "colgarse" el éxito de nadie, pues tiene su propio talento.

"A mí no me hace falta colgarme del éxito de Lele, ni de Kim, ni de nadie. Simplemente reclamo lo que me ha pasado, es un plagio que han hecho a mi canción y al proyecto que llevo trabajando meses y meses. Le duela a quien le duela, me comenten con el odio que me comenten, me da absolutamente igual", finalizó.