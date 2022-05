Karla Panini responde a Consuelo Duval: "A ti no te debo nada"

La "Comadre Güera" recordó la ocasión en la que Duval se mostró muy enojada contra ella y señaló que si se la llegara a encontrar se contendría, pero que por dentro estaría con ganas de darle un "jalón de pelos".

En el podcast, la exlavandera aseguró que Consuelo Duval solo se metió en el tema para ganar publicidad y que si se la llegara a topar en alguna ocasión, la saludaría cordialmente, pues está consciente que no le debe nada a ella ni a nadie.

"Yo creo que ella, como todos, se metió en un tema que no debió haberse metido, porque yo creo que, como ella, muchos se inventaron como ser los defensores, ser los portavoces, las heroínas, los héroes, los mejores amigos de este tema cuando ni siquiera conocieron a las dos personas afectadas", mencionó.

"La señora solo se subió al carro, para ganar seguidores, en busca de aplausos, para que piensen ´Qué buena onda es´", aseguró.

"Antes la admiraba, sabía que era una persona reconocida en México y en otros países. La verdad que nunca me la he topado. El día que me la encuentre, con mucho gusto, Consuelo Duval, me encantaría saludarte y verte de frente, porque a ti no te debo nada, ni a ti ni a nadie", enfatizó.