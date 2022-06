Karla Panini dice que no extraña a Karla Luna

En una entrevista para el podcast ´Pragmático´, la comediante tomó la decisión de poner fin a las especulaciones y de todo lo cual se dijo sobre ella.

En primera parte, Panini aclaró que ella no le quitó el esposo a nadie, puesto que los maridos no se roban ya que no son objetos y toman decisiones.

Del mismo modo, dio a conocer que quedó en buenos términos con Karla Luna previo a su muerte y que se siente tranquila con ello.

"La gente cree que ella se quedó odiándome a mí y yo a ella, eso es una total mentira. Tengo una muy buena sensación una vez que la recuerdo, a ella la veo en sus hijas y por dicha razón las cuido pues tengo una tarea muy importante de todo lo que digan por fuera no me importa, externó.

En tanto, la ex lavandera dijo que no extraña a Karla Luna, puesto que la ve a todas horas en sus hijas. "La gente me preguntaron en mi Instagram si yo la extrañaba y mi contestación ha sido: no la extraño ya que aquí está.

La veo en Sara, la veo en Victoria. La veo una vez que Sara canta, canta bastante bello y Luna cantaba muy bien. La veo en Victoria una vez que pinta, Karla era bastante artística, dibujaba cuadros y le salían bastante bonitos.

La veo en Sara una vez que se arregla en las mañanas para ir al colegio, es bastante coqueta y de esta forma era Karla además. La veo en Victoria una vez que es bien atrevida, no le da temor nada, esa era Luna, era bastante atrevida", señaló Panini.

Al final, Panini aclaró que ella y su marido Américo están viviendo con tranquilidad, la que les da Dios.

