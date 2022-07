Karely Ruiz visita el lugar donde vendía dulces

La modelo de OnlyFans compartió una fotografía en la que se observa dentro del local donde comenzaba a laborar antes de que fuera famosa.

La influencer luce una bluza over size, botas, un maquillaje sencillo y su cabellera suelta. En la foto, Karely se recarga en la pared y se ve el puesto de dulces.

Por su lado, confesó que tomó la decisión de ir a el comercio para así recordar de donde viene y todo lo que ha logrado en este corto tiempo, donde ha pasado muchos problemas para lograr la fama que tiene ahorita.

"Hoy vine a recordar antiguos tiempos y me siento bastante orgullosa de todo lo que he logrado, jamás se me va a olvidar de dónde vengo, yo vendía dulces y así ayudaba a mis padres", redactó.

Cabe resaltar que, hace algunos meses ella afirmó que cuando era niña le ayudaba a sus padres en la venta de dulces, todo eso después de que salía de la secundaria.