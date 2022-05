Julián Gil es diagnosticado con cáncer de piel

El famoso compartió su testimonio mediante un video para concientizar sobre el exceso de sol. Explicó que decidió hablar sobre el tema, luego de que sus seguidores lo cuestionaran sobre la cicatriz de su pecho.

"Muchos de ustedes me han preguntado por la cicatriz que tengo en el pecho, quiero contarles que hace un año me diagnosticaron con cáncer de piel. Espero que este video les sirva para que se hagan chequeos", escribió.

Comentó que se dio cuenta que algo no estaba bien por un pequeño lunar con "un poco de relieve", por lo que acudió a revisarse, y le informaron que tenía cáncer de piel.

Destacó que se sometió a una operación donde le extrajeron tejido dañado y que la recuperación duró meses.

Además, compartió que cuando vivía en Puerto Rico abusaba de los rayos de sol y usaba productos para broncearse, los cuales resultaron dañinos.

"Yo quería estar negro, achicharrado, era de los que incluso se untaban aceite de bebé y así me ponía patas para arriba en el sol, y bueno todo mundo me decía que no tomara tanto sol, que me iba a dar cáncer de piel, pero yo me creía superhéroe y creí que no me iba a dar".

Finalmente, pidió al público que tome precauciones al exponerse al sol. "Así que no tomen sol, o tomen usando protector, bloqueador y demás. Cuando vean un lunarcito, alguna manchita, algo que les preocupe, como que rara, pues vayan, chéquense porque la verdad es que nada más importante que la salud".