Juan Pablo Medina reaparece tras amputación de pierna

El artista mexicano posó por primera vez para una revista mostrando su amputación de pierna, y explicó un poco del proceso por el que tuvo que pasas tras el problema que enfrentó

Mencionó que todo empezó con un dolor de estómago, el cual fue subiendo de intensidad.

"En un inicio, el equipo médico pensó que se trataba de una intoxicación. De ahí pasaron tres o cuatro días de los que no recuerdo casi nada. Hasta la fecha me han ido llegando poco a poco recuerdos, como si los hubiera bloqueado por el mismo dolor que experimentaba. El cuerpo y la mente son muy hábiles", dijo.

Destacó que los especialistas le hicieron una tomografía desde la cual se dieron cuenta que tenía coágulos en el intestino, por lo que le hicieron un examen completo que mostró los problemas de su arteria mesentérica.

"Tenía un coágulo en el corazón y éste aventó coágulos por todas las arterias. Esa fue la valoración. Yo tenía mucho dolor y para poderme operar el intestino y las piernas me tuvieron que dormir. Cuando desperté, me vi todo hinchado, mis manos parecían enormes bolas... Todo fue muy traumático".

Los especiales y su familia le dijeron que debía tomar una decisión para salvar su vida: que le amputaran una pierna. Al aceptar, habló con sus seres queridos, pues en ese momento sabía que no había vuelta atrás.

"Yo decidí vivir, tenía más miedo de no despertar que de despertar sin una pierna. Soy muy afortunado, tomé la decisión de la amputación. Yo lo único que tenía en mente era salir de esta y que no me venciera".

Finalmente, comentó que en un momento pensó que su carrera había terminado, pero ahora tiene claro que ésta continuará.