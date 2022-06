Jenni Rivera tendrá su estrella en el Paseo de la Fama

En anuncio oficial se informó a través de la cuenta oficial de Instagram de "La Diva de la Banda", que fue acompañado de una emotiva fotografía y un mensaje.

"Del Teatro Ford al Paseo de la Fama... ¡Nos enorgullece anunciar que Jenni Rivera recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como parte de los homenajeados de 2023!", publicaron.

La noticia fue recibida con gran júbilo por los seguidores de la fallecida intérprete, quienes no paran de enviar felicitiaciones.

Jenni tendrá un merecido reconocimiento a su carrera junto a artistas de talla internacional, como Marc Anthony.

Al respecto, Jacqie Rivera, hija de "La Diva", dedicó unas hermosas palabras a su madre y a todos los admiradores de ella.

"¡Vas a tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood! Y casi puedo escucharte decirnos: ´¡¿Pensaste que no lo haría?!´. No tengo las palabras para describir el gozo, la emoción y el orgullo que ha llenado, no solamente mi corazón, pero nuestros corazones. ¡Gracias por amarla tanto! ¡You did it momma! (¡Lo lograste, mamá!)", posteó.