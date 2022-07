Ingrid Coronado rompe el silencio tras muerte de Del Solar

Desde el momento en que se dio a conocer el fallecimiento de Del Solar, las redes explotaron contra su exesposa, Ingrid Coronado, provocando decenas de publicaciones tirándole "hate" y numerosos "memes", acusándola de ser la culpable de las desgracias del conductor; sin embargo, ella permaneció en silencio.

Hace unas horas, la exintegrante de Garibaldi emitió un comunicado de prensa a través de su cuenta de Instagram, en el que manifestó su agradecimiento por el apoyo que han recibido tanto ella como sus hijos Luciano y Paolo, fruto de su relación con Del Solar.

Coronado pidió respeto y comprensión a sus compañeros y a la prensa, debido a que en este momento lo único que desea es paz para su familia. También aseguró que este sería el único comunicado ante lo sucedido con Fer del Solar, pues al parecer se abstendrá por el momento de dar entrevistas a la prensa.

"A nombre de Ingrid Coronado e hijos, agradecemos el apoyo, las muestras de cariño y solidaridad recibidas. A nuestros compañeros de prensa, de trabajo y amigos le pedimos su comprensión y respeto en este momento, en el que la paz y la unión familiar son lo más importante", dice la publicación.

Después de que Ingrid Coronado fue "acabada" en redes sociales tras el fallecimiento de su exesposo Fernando del Solar, al recordar cómo terminó su relación cuando él tenía cáncer, la viuda del conductor defendió a la artista.

Durante una rueda de prensa que Anna Ferro ofreció a los medios de comunicación para dar a conocer la causa de la muerte de su esposo, así como otros detalles, fue cuestionada en torno a las críticas y malos comentarios que ha recibido Ingrid Coronado.

"Fluyamos en amor, si no es tu historia no la cuentes no te compres una historia que no es tuya, con tu vida es más que suficiente. Que estés en armonía, no juzgar, no criticar y eso es de seres humanos, de humanidad", dijo Ferro.

También añadió que los hijos de su pareja no pudieron despedirse de él, pero ya acudieron a la funeraria a darle el último adiós y cerrar el ciclo con su padre. Además, agregó que seguirá cerca de ellos, como se lo pidió su esposo.