Influencers ofrecen dinero falso a migrante por dejarse tocar sus genitales

Juan Carlos, Fer Rivera y Gabriel Roth son integrantes de "Las Chiquirrucas" y desde sus redes sociales transmitieron el video en vivo, donde se aprecia cómo el migrante acepta el dinero y ellos le tocan sus partes íntimas, luego se alejan gritando al hombre que el dinero era falso.

Noticia Relacionada Sospechoso bulto causa psicosis en Ciudad Obregón

PUBLICIDAD

Además, entre risas y burlas, invitan a sus seguidores a ese lugar "cuando quisieran un migrante", ya que ahí había muchos.

El video causó el enojo de varias organizaciones, así como de la ciudadanía, quienes rechazan terminantemente que personas vulnerables y con necesidades económicas, sean tomadas por personas irresponsables para monetizar con su sexualidad.

También llamaron al grupo de influencers a respetar a las personas, sobre todo a las más vulnerables, pues sus privilegios económicos y la fama, no les da derecho de abusar, faltarle el respeto y burlarse de las personas menos afortunadas.

INTEGRANTE DE LAS CHIQUIRRUCAS SE DISCULPA

Charlie De Aguinaga, integrante del grupo de youtubers "Las Chiquirrucas", publicó un video donde expresa sus disculpas públicas por el evento sucedido en contra de un migrante en Jalisco.

Aseguró que aunque él forma parte del grupo, no estaba presente cuando se grabó el video y no está de acuerdo con las acciones de sus compañeros.

"Estas acciones son superreprobables y estoy totalmente en contra. Es algo que no debe pasar.

Sé que estoy involucrado en esto por acciones del pasado, aunque yo no esté de acuerdo. Mi ignorancia me llevó a no hacer nada al respecto, pero definitivamente no soy el mismo de antes y tomo responsabilidad por esto", aseveró.