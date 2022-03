Humberto Elizondo revela que sufre enfermedad incurable

En la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Elizondo reveló que no está enamorado, ya que hace unos meses decidió terminar una relación debido a sus problemas de salud.

"Llegué a una conclusión: yo ahorita no necesito novia, necesito cuidadora. Tener novia o pareja es una responsabilidad, implica atención y todo lo demás, si yo realmente con trabajo estoy trabajando y ya mi capacidad física no es la misma", dijo.

Antes esto, el hijo de los actores Humberto Elizondo Alardine y Fanny Kaufman confesó padecer EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), la cual le impide respirar con normalidad y lo obliga a llevar con él un concentrador de oxígeno.

"Por favor, no fumen. Es un seguro de muerte, no fumen... (esta enfermedad) tiene una ventaja que no se cura, pero sí empeora", mencionó.

El actor reveló que desarrolló esta enfermedad por su adicción al cigarro, ya que durante 20 años fumó una cajetilla diaria, lo que dañó severamente sus pulmones.

Añadió que ahora valora cuando respiraba con toda la naturalidad posible, ya que ahora tiene dificultades para hacerlo.

El actor señaló que antes de saber que padecía EPOC, tuvo un mal diagnóstico.

"Me pusieron un puerto y a los seis días me dijeron: 'Fíjese que no, nos equivocamos'. No tuve cáncer, viví seis días con cáncer y con un puerto aquí (en la garganta)", dijo.