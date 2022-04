Hijo de Alfredo Adame reacciona a la pelea de su papá con abogado

Primero fue su exesposa, Mary Paz Banquells y ahora es su hijo Sebastián Adame, quien han argumentado que el conductor tiene problemas de ira, a pesar de que Alfredo mencionó que su psiquiatra descartó cualquier tipo de alteración mental.

Durante un encuentro con la prensa, Sebastián mencionó que no está interesado en los asuntos de su papá y menos en los escándalos, pero aun así no le desea mal alguno.

"Lo que haga él pues es su cosa y simplemente no estoy interesado. Es mi papá, no le deseo el mal, no quiero que le pase nada, pero no deja de hacer actos que causan escándalo y son decisiones de él, es un señor de 60 años y yo como un chavo de 23 no puedo estarle diciendo nada más... un poquito sacado de onda", dijo.

Destacó que su papá debe trabajar en sus emociones para evitar verse involucrado en este tipo de situaciones. Sin embargo, dejó claro que su padre nunca lo golpeó.

"Por supuesto mi papá necesita trabajar sus problemas de ira para evitar estos escándalos. No me llegó nunca a golpear. Si le recomendaría terapia", mencionó.