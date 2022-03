Hija de Valentín Elizalde lo recuerda con un muro en su honor

Ella es una de las tres herederas de "El Gallo de Oro", y a través de su cuenta de Instagram compartió fotos del mural que se hizo en su recuerdo tanto para sus familiares, como para sus fans.

PUBLICIDAD

El proyecto fue obra del artista Ulises Machuca, y se exhibe en la ciudad de Navojoa, Sonora, lugar donde el intérprete de Vete ya, Te quiero así, Soy así y muchas más, nació el 1 de febrero de 1979.

La obra consta de pinturas de gran tamaño de "El Vale", junto a algunos animales, además de la letra de Lobo domesticado y El venadito, que hicieran famoso a su papá.

Pero lo que destaca de todo es que en el muro está grabada la letra de una de las canciones más aclamadas del malogrado artista: Vencedor.

"Aun si el mundo entero / Se opusiera a nuestro amor / No me importaría, nunca dejaría / De quererte con todo el corazón.

"Aún si el mundo entero / Me aplaudiera por tu adiós / Nada cambiaría / No me serviría, pues me muero /Sin tus besos, sin tu amor.

"Porque tú eres mi mundo / Quien importa, corazón / Lo demás me suena absurdo / Porque tengo tu amor / Y aunque todo lo perdiera / Mientas tú me quisieras / Me declaro ante el mundo / Vencedor".

La ubicación del mural en honor a Valentín Elizalde Valencia se localiza al interior de su hacienda, en la Perla del Mayo.

Como se recordará, Valentín falleció a los 27 años de edad, cuando iba con todo en su carrera; la madrugada del 25 de septiembre de 2006, sicarios lo emboscaron a la salida de la Expo-Feria de Reynosa, cuando iba acompañado por su chofer, Reynaldo Ballesteros; como su representante, Mario Mendoza Grajeda, y por su primo, Fausto "Tano" Elizalde, quien resultó herido.

Sus exequias se desarrollaron en su rancho, en Jitonhueca, Sonora, y sepultado en Guasave, Sinaloa, al lado de su padre, Everardo "El Gallo Grande" Elizalde.