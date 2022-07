Hermano de Mónica Dossetti pide perdón por agresión a la actriz

"Perdón a mi madre, perdón a mi hermana se los pedí en persona. Cuando la vi, vino y hablamos de eso, soy su hijo y me conoce que me agarro a patadas con mis hermanos desde niños", mencionó.

Durante una entrevista, José destacó que después de lo sucedió se acercó a su hermana para disculparse; además reveló que, aunque sus acciones no son justificables, él no se encuentra bien.

"Hablé con mucha gente y todos dan por hecho que puedo y estoy bien... Ahora es evidente que no puedo y no estoy bien, entonces ya salieron otros a empujar el coche conmigo", dijo.

Asimismo, aseguró que el día de los hechos trató de disculparse con su hermana después de tranquilizarse.

"Le pedí perdón [a Mónica] ese día. Me fui dos horas a contar hasta 10 y volví, le pedí perdón, quise hablar de eso con ella, seguía enojada, le dije ´perdóname´ y me fui, le dejé comida en el refri porque pensaba ya no molestarla todo el día", destacó.

Finalmente, el cineasta dejó entrever que su mamá no la está pasando bien por la polémica que se generó a partir del clip publicado, y que también se acercó a ella para pedirle perdón.

"Soy su hijo y me conoce que me agarro a patadas con mis hermanos desde niños. Somos los hijos, los hermanos se pelean... No disfruto hacer daño, no me he vivido la vida haciendo daño. Perdón a mi madre porque la veo que está sufriendo mucho por mis actos, por su hija enferma y porque desde que se murió mi hermano no se recupera está muy triste".