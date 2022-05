Heard denuncia campaña difamatoria que limitó su papel en Aquaman

La actriz asegura que Johnny Depp impulsó una "campaña" para manchar su imagen y terminar con su carrera

Por: Fernanda Esparza

La batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard continúa; en la audiencia del 16 de mayo, la actriz acusó a su ex de promover una campaña difamatoria, con la cual, supuestamente, logró recortar el tiempo en que ella aparecerá en escenas en la secuela de la película "Aquaman".

Según Heard, Depp y su equipo legal han impulsado una campaña difamatoria en su contra, manchando su imagen para arruinar su carrera, lo que pudo provocar que le redujeron el guion y por lo tanto las apariciones en el filme "Aquaman and The Last Kingdom".

La actriz relato que su tiempo en la película, sería de 10 minutos, pese a que es parte de reparto principal.

Además, señaló que desde que se difundieron esos "engaños" sobre su persona, se interrumpieron las comunicaciones con la productora.

"Me despidieron de trabajos y campañas. Tuve que luchar mucho para mantener mi trabajo y la mayor oportunidad cinematográfica con la que he contado hasta ahora", dijo.