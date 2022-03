Gurú de la moda tiene cáncer y no quiere tratamiento

De acuerdo con lo narrado por Smol, padece cáncer de colon, pero también expuso que decidió no someterse a ningún tratamiento médico, pues prefiere lo natural, la herbolaria.

El célebre conductor del programa de televisión de la cadena estadounidense E! Entertainment Television, Cuídate de la cámara, causó revuelo en redes, pues nadie pensó que tan seria fuera la situación.

El referente de la moda en México expuso que, pese a todo, trabajo le sobra y ha colaborado en diversos escenarios gracias a sus conocimientos en mercadotecnia, publicidad y, principalmente, en el mundo de la moda.

Asimismo, le dijo a Micha que el rechazo a las terapias hizo que su médico se molestara, pero que prefiere no hacerlo, pues vio de cerca cómo sus padres murieron por todo el tratamiento y no quiere eso para él.

"Me vi muy desmejorado pero hoy estoy maravillosamente bien, gracias a la herbolaria. En últimas semanas que platiqué con mi médico, me reconoció que me odió. No estoy en remisión. No estoy diciendo que se quitó. Los pólipos son un tema que o se agrava.

"Esto es algo que no me animaba a decirlo; si me pueden ver tan lleno de vida, estoy lleno de viva, de amor, vivo en el ahora, estoy feliz. Creo mucho en Dios y yo decidí esto", señaló Edy.

Edgar Smolensky, su nombre real, se hizo famoso por sus looks exóticos durante el programa, manifiesta que decidió prescindir de las terapias químicas por las complicaciones que éstas traen al organismo.

Y es que el cáncer de colon afecta directamente al intestino grueso y es tratable; sin embargo, es el paciente quien decide si se trata o no