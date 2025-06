Guns N' Roses en México: Fecha, preventa de boletos y todo lo que debes saber de su regreso al país

Este viernes 6 de junio sorprendió a sus fans mexicanos al confirmar su regreso a México como parte de su esperada gira por Latinoamérica. El legendario grupo estadounidense, liderado por Axl Rose, volverá a pisar suelo mexicano para ofrecer un concierto.

Este anuncio forma parte de una gira que incluye 13 fechas en países de Latinoamérica, entre los que destacan Colombia, Perú, El Salvador, Argentina y Brasil. La banda iniciará su recorrido latinoamericano en octubre en Costa Rica, para cerrar con broche de oro en la capital mexicana.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL CONCIERTO DE GUNS N´ ROSES EN MÉXICO?

Guns N´ Roses hará vibrar a los fanáticos el próximo 8 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México. Esta será, por ahora, la única fecha anunciada en territorio nacional, así que, quienes quieran corear sus clásicos como "Sweet Child O´ Mine", "November Rain" o "Welcome to the Jungle", tendrán que preparar sus ahorros y su garganta.

La gira viene tras un exitoso paso por Asia y Europa, donde los íconos del rock revivieron sus mejores épocas con llenos totales y una energía envidiable. Para los interesados en asistir al concierto, las fechas clave para conseguir boletos ya están marcadas:

Venta para fans: 10 de junio a las 14:00 horas.

Gran venta HSBC: 11 y 12 de junio, también a partir de las 14:00 horas.

Venta general: 13 de junio.

Hasta el momento no se han revelado los precios ni las zonas disponibles del recinto, pero se espera que la información sea anunciada en los próximos días, así como posibles beneficios para los distintos tipos de entradas.

Cabe recordar que la última vez que Guns N' Roses se presentó en México fue en octubre de 2022, cuando ofrecieron un potente show en el Estadio Ciudad de los Deportes. El regreso de la banda genera gran expectativa, ya que su alineación clásica ha revitalizado su presencia en el escenario, y el público mexicano siempre ha sido uno de los más entregados a su música.

Así que ya lo sabes: aparta la fecha, activa las alertas y prepárate para vivir una noche histórica con una de las bandas más influyentes del rock mundial.