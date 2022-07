"Gomita" denuncia a su exnovio por violencia física

A través de sus historias de Instagram, "Gomita" explicó que se encuentra muy afectada por lo que sucedió; además, confesó que alzó la voz porque no está dispuesta a pasar por una situación similar a lo que vivió con su papá.

"Yo me juré que nunca me iba a tocar ningún hombre como lo hizo mi papá y créanme que es horrible salir de una crisis así. Le doy gracias a mi mamá y a mis hermanos que me han apoyado mucho. No le entreguen su corazón a cualquier persona, no den su amor a cualquier persona", dijo.

La youtuber aseguró que terminó de inmediato su romance y compartió imágenes de las agresiones que le hizo su ahora exnovio.

En las fotografías que publicó se puede ver que tiene moretones en los brazos y marcas muy notorias en la cara.

"Gomita" destacó que se encuentra en tratamiento psicológico y psiquiátrico para superar estos momentos; además, señaló que se siente optimista y espera convertirse en una persona más fuerte emocionalmente.

"De repente estoy triste y por eso es que estoy en nuevo tratamiento psiquiátrico, pero gracias a Dios mi papá ya se alejó y estoy pidiendo esta ayuda porque estoy encontrando dónde está el gran error. Ya no va a volver a pasar".