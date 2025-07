Goblin en Canal 5: ¿Cuándo y en qué horario se estrena este famoso clásico de los K-dramas?

El furor por los K-Dramas sigue imparable en México, y Canal 5 ha decidido mantener su programación con la ola coreana, por lo que estrenará en televisión abierta la serie ´Goblin, el guardián´.

Este K-drama, es considerado uno de los dramas más emblemáticos en la historia del entretenimiento coreano, y con esta transmisión, los fanáticos de los dramas podrán disfrutar de esta joya sin necesidad de recurrir a plataformas de streaming.

¿DE QUÉ TRATA GOBLIN?

Originalmente estrenado en diciembre de 2016 a través del canal tvN en Corea del Sur, Goblin, cuyo título original es Guardian: The Lonely and Great God, revolucionó el género con una mezcla perfecta de fantasía, romance, humor y tragedia. que no solo cautivó a millones de espectadores en Asia, sino que consolidó el impacto global del Hallyu (ola coreana).

La historia sigue a Kim Shin, interpretado magistralmente por Gong Yoo, un guerrero inmortal convertido en goblin, condenado a vagar por la eternidad con una espada clavada en el pecho, símbolo de una maldición que solo podrá romper la llamada "novia del goblin".

Esa figura es Ji Eun-tak (Kim Go-eun), una joven con la capacidad de ver fantasmas, cuya conexión con lo sobrenatural alterará el destino de ambos.

RECONOCIMIENTO MUNDIAL Y ELENCO ESTELAR

El elenco lo completan figuras de primer nivel como Lee Dong-wook (el ángel de la muerte) y Yoo In-na, aportando profundidad y encanto a esta compleja trama.

El éxito de Goblin fue monumental. No solo batió récords de audiencia, sino que influyó en la estética, narrativa y producción de los K-Dramas posteriores, convirtiéndose en una referencia obligada del género.

Su combinación de mitología oriental, momentos cómicos, diálogos poéticos y escenas inolvidables lo colocaron en el corazón del público y la crítica.

Además, el protagonista Gong Yoo ganó notoriedad mundial gracias a su papel como el reclutador en el éxito de Netflix El Juego del Calamar, fortaleciendo aún más el legado de Goblin como parte de su carrera.

¿CUÁNDO SE ESTRENA GOBLIN EN CANAL 5?

Goblin, el guardián se estrenará en Canal 5 el próximo lunes 11 de agosto de 2025, a partir de las 8:30 p.m., hora de la Ciudad de México. Con su llegada a la televisión mexicana, este drama coreano promete conquistar nuevos corazones y emocionar a una nueva generación de televidentes.

Si nunca lo has visto, prepárate para una montaña rusa de emociones; y si ya lo conoces, este es el momento perfecto para revivir una de las historias más memorables de los dramas coreanos.