Fran Meric convulsiona y se desmaya en avión

La también actriz sufrió un desmayo y convulsionó, por lo que recibió ayuda de inmediato de las sobrecargos que le dieron oxígeno.

PUBLICIDAD

Su esposo, el exacadémico Raúl Sandoval, se pronunció al respecto y, mediante un video que colocó en sus redes sociales, externó su molestia ante la actitud de los demás pasajeros del vuelo, y aseguró que nadie se acercó a ayudarla, sino que, por el contrario, empezaron a juzgarla.

Sandoval contó que su esposa, él y su hijo Evan, de cinco años, viajaban a México cuando sucedió el incidente y cerca de las 4:00 am la actriz se desmayó y tuvo una convulsión, pero lo que más molestó al cantante fue la actitud de los demás tripulantes del avión, que no se mostraron empáticos ante la situación por la que pasaba su mujer.

"Fran tuvo un episodio difícil, tuvo un desmayo, una convulsión, no sabemos exactamente todavía qué es, pero lo desata el estrés... no se nota porque no es escandaloso. Yo lo noté inmediatamente por el peso de su cuerpo y la manera en que se acostó, me desperté y la empecé a ayudar", reveló.

Raúl comentó que Fran se encuentra bien de salud; sin embargo, no es la primera vez que pasa por esa situación, por lo que van a averiguar de qué se trata.

El cantante de regional mexicano que lo que más le molestó fueron las críticas hacia su mujer, sobre todo, porque su hijo Evan se dio cuenta que las demás personas dijeron que su mamá era una "ridícula" por utilizar el oxígeno que le ofrecieron las azafatas.

Visiblemente molesto, enfatizó que la falta de empatía en la sociedad es evidente y que, si no hay nada nuevo que decir es mejor quedarse callados, pues su pequeño se sintió muy angustiado ante los comentarios negativos que recibió su mamá.