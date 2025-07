¿Final arreglado? Andrea Noli responde ante rumores de Masterchef Celebrity Generaciones

La polémica final de MasterChef Celebrity Generaciones continúa dando de qué hablar tras las múltiples críticas hacia la producción de TV Azteca, especialmente por los rumores de un supuesto favoritismo hacia el conductor Carlos Quirarte.

Frente al revuelo, la actriz Andrea Noli, una de las finalistas de la competencia, decidió pronunciarse públicamente para aclarar su postura y desmentir que haya existido manipulación en el resultado.

ANDREA NOLI RESPONDE A RUMORES DE LA FINAL EN REDES SOCIALES

A través de la plataforma X, Noli respondió a una cuenta de farándula que señalaba las fallas que habrían evitado su victoria. Con claridad y sin rodeos, Noli reconoció sus errores durante la última prueba:

"Así es Doña Carmelita, ganó quien tenía que ganar, Dani Valle lo merecía. Yo tomé decisiones equivocadas y el postre no me salió. En esta competencia un error hace toda la diferencia. Gracias por todo el apoyo".

TRES SUPUESTOS FINALES PREGRABADOS EN MASTERCHEF 2025

Estas declaraciones surgen después de que usuarios en redes sociales, junto con cuentas dedicadas a filtrar información de realities, afirmaran que la producción habría grabado tres finales distintos para evitar que se confirmara una filtración masiva que circuló desde principios de junio, la cual anticipó el orden de eliminación de varios participantes.

En ese contexto, muchos pensaron que el triunfo ya estaba destinado para Quirarte. Sin embargo, el título de ´Mejor Cocinero´ fue finalmente para Dani Valle, tiktoker con más de 8.6 millones de seguidores.

Según algunos periodistas y cuentas como La Tía Sandra, la cual había filtrado la lista de eliminados, esta decisión se tomó como una maniobra de control de daños ante la sospecha generalizada de manipulación.

Carlos Quirarte, por su parte, no tardó en expresar su frustración. En su canal de YouTube, arremetió contra quienes lo acusan de haber recibido trato preferencial: "No me bajan de que tuve que dar las nalgas para llegar a donde llego. Nadie sabe la chin** que es cocinar y competir en el reality".

A pesar de la controversia, Andrea Noli optó por la autocrítica, evitando alimentar la narrativa del complot y reafirmando la legitimidad del triunfo de su compañero. Mientras tanto, la conversación sigue encendida en redes sociales, donde los fans siguen debatiendo si esta temporada fue realmente justa o solo otro guion más del espectáculo televisivo.