¿Falleció José Luis Perales? Esto es lo que sabemos

Este lunes se dio a conocer la noticia de la muerte del cantautor español José Luis Perales, a los 78 años de edad.

El cantante fue reconocido mundialmente por interpretar grandes éxitos como "¿Y cómo es él?". "¿Por qué te vas?", "Un velero llamado libertad", "Ella y él", entre muchos otros.

José Luis Perales marcó una época dentro de la música en las décadas de los 80 y 90. A lo largo de su exitosa carrera ganó más de 100 discos de oro y platino y un sinnúmero de premios y reconocimientos.

Cabe destacar que su tema "Un velero llamado libertad" ha sido muy utilizado en los últimos meses en videos de la plataforma TikTok.

En países como Alemania, Japón, Francia e Inglaterra más de 40 artistas adaptaron su tema "¿Por qué te vas?", por lo que es considerado uno de los artistas más interpretados en el mundo.

En México, miles de admiradores del cantante lloran su muerte, a quienes marcó su vida con su música y su romanticismo.

Hasta el momento, la noticia de la muerte del cantante no ha sido confirmada por su familia ni por nadie cercano a él.

JOSÉ LUIS PERALES DESMIENTE NOTICIA DE SU MUERTE

Minutos después de darse a conocer el fallecimiento del cantante José Luis Perales, el mismo artista compartió un video en su cuenta de Twitter donde desmintió la noticia.

"Hola amigos, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso, donde he pasado unos día con mis hijos y con mi mujer y de repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea ha dicho que me he muerto", señaló.

El cantante aseguró sentirse más vivo y más feliz que nunca.

"Hasta mañana un abrazo muy fuerte para todos los que habeis intentado saber si era verdad esta cosa. Que estamos muy bien, se acabó. Un abrzo muy fuerte para todos. Hasta mañana", señaló.