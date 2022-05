Extorsionan al hijo de Alfredo Adame tras mandar fotos íntimas

Durante un encuentro con varios medios, el joven, quien se mantiene a la espera de una presunta reconciliación con su padre, confesó que accedió a pagar tres mil pesos para evitar que sus fotografías se hicieran públicas.

"Me extorsionaron, porque sí pagué el dinero para que no saliera la foto, hace 5 o 6 años más o menos. No me he vuelto a tomar nada porque no me quiero arriesgar otra vez", dijo.

El hijo del conductor mencionó que por el momento se encuentra disfrutando de su soltería por lo que por ahora no tiene planes de tener una relación formal.

Además, señaló que pensaba que las plataformas de citas eran buena opción para encontrar pareja, pero, dejó de creer en ellas cuando una persona con la que chateaba lo amenazó con publicar sus imágenes.