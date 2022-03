Ex de Lupillo revela que perdió un bebé tras sufrir violencia

En una transmisión en vivo a través de Instagram, Mayeli compartió haber sido víctima de un episodio de violencia cuando ella y el hermano de "La Diva de la Banda" estaban esperando al que habría sido su segundo hijo.

"En un tiempo de mi vida estuve embarazada y perdí a mi bebé porque me golpearon. Y estaba hoy revisando todo eso que ha pasado y hay muchas cosas que no he dicho a la gente, que no he platicado y un día lo voy a hablar", dijo.

Señaló que en su momento no pudo presentar cargos ya que la persona involucrada era allegada a la familia Rivera.

"Fue una mujer, alguien que tiene que ver con su familia, allegadas a ellos, y si fue algo muy fuerte. De hecho nunca había hablado, solamente la gente cercana a mí... Tenía ocho semanas", mencionó.

Alonso negó que el altercado fuera con Jenni o Rosie Rivera; además, destacó que Lupillo sufrió ante la situación.

"Estaba muy mal, muy triste. Él también sufrió mucho eso porque estaban personas muy queridas por él involucradas en esto", destacó.

Finalmente comentó que en su vida ha pasado por situaciones bastantes fuertes que la han hecho mejor persona y con fuerza ha logrado salir adelante.