"Estoy cerca de mi final": Andrés García tras sufrir fuerte caída

El galán del cine mexicano confesó que en los últimos meses su estado de salud ha ido mermando con mayor rapidez.

"Estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final".

En el clip, se escucha que Margarita Portillo, esposa de Andrés, explica que el famoso sufrió una caída cuando se encontraba en su casa de Acapulco, por lo que le tuvieron que hacer suturas en la cabeza.

Además, Margarita mencionó que el dominicano tendría algunos problemas de cirrosis, pero él no estaría aceptando la situación.

"Como yo no sabía lo que estaba pasando, yo creí que me estaban puteando. Luego, veo toda la sangre y digo: ´En la madre, ¿quién entró?´", dijo García cuando le curaban la herida.

Mientras un médico lo atendía, García señaló que no sabe si esta será su última aparición.

"Ojalá no estemos asistiendo a la última aparición de la última leyenda viva del cine mexicano, esperemos que salgamos gracias al doctor Chava, adelante de todo esto", dijo.

Finalmente, en el video se escucha decir a Andrés que tenía como última voluntad que lo cremaran.