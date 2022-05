Esta fue la respuesta de Belinda tras declaración de Nodal

El cantante compartió esta mañana una polémica conversación con su exnovia, donde ésta le pedía dinero y se fue con todo contra ella y su madre

Por: Ofelia Fierros

Esta mañana el cantante de regional mexicano, Christian Nodal, causó furor en redes sociales al compartir en su cuenta de Twitter la captura de pantalla de una conversación con su exnovia Belinda.

De inmediato la noticia se hizo viral y miles de internautas reaccionaron sorprendidos ante el contundente mensaje que el sonorense mandara a su exsuegra, Belinda Schüll.

La "batalla" comenzó cuando la mamá de Beli celebró con emojis de "aplausos" la publicación de una usuaria que llamó "naco" a Nodal, situación que molestó bastante al cantante, que no se quedó callado y publicó el contundente mensaje en sus redes.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo", acompañado de una fotografía de la conversación con Beli, donde ésta le pide dinero para arreglarse los dientes y para sus padres.

BELI RESPONDE A MENSAJE DE NODAL

El conductor del programa matutino "Venga la Alegría", Ricardo Casares, platicó esta mañana con Belinda sobre la fuerte declaración de su exprometido, donde la exhibe y hasta contesta a comentarios de los internautas.

El conductor resaltó que la respuesta de Beli fue contundente al asegurar que no le interesaba tocar el tema.

"A las 9:20 de la mañana le escribí a Belinda y me contestó: ´Gracias Ricardo, pero no diré nada. Realmente son tonterías´", expresó Casares respecto a la plática con la estrella de "Bienvenidos al Edén".

Además, la actriz compartió varias imágenes en sus histories de Instagram donde se le ve con su perrito y con Guillermo Pfening, actor argentino con quien comparte actuación en la serie española, en las que demostró que se encuentra bien y no le ha dado mucha importancia a lo sucedido.

Por su parte, hasta el momento doña Belinda Schüll tampoco ha emitido su opinión respecto a las acusaciones de su exyerno.