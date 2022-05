Eleazar pide otra oportunidad tras caso de violencia contra su ex

Durante la presentación de su colaboración "BBsame" con Milo campos, Gómez reveló que se encuentra tomando ayuda en cuanto a temas de violencia para recapacitar cosas de su pasado.

PUBLICIDAD

"Voy muy bien, seguimos en las terapias, y muy bien, creo que, todas las personas, es bueno que en algún momento las tomemos, porque nos ayudan para crecer como personas y nos ayudan a replantearte y recapacitar en muchas cosas. Y replantear muchas ideas, en la vida, me siento muy a gusto, muy tranquilo", dijo.

Señaló que él, ni ninguno de sus compañeros están exentos de los escándalos; de igual manera destacó que a pesar de las criticas mantiene un buen humor.

"Siempre he sido una persona divertida, siempre he sido una persona amigable, siempre he sido una persona tranquila y sobre todo muy apasionada", dijo.

Además, se sinceró sobre la cancelación del evento que encabezaba en la Plaza de las Estrellas tras celebrarse el Día Internacional de la Mujer.

"Por supuesto que afecta y llego a sentir a veces tristeza, por esos momentos en los que de alguna manera sí se puede seguir viendo afectada mi imagen por lo que se siga diciendo, pero creo que las cosas siempre se ponen en su lugar en el tiempo adecuado".

Finalmente mencionó que su familia no lo ha dejado solo en los momentos difíciles. "He tenido la bendición de siempre estar acompañado de mi familia y sobre todo de las dos personas que más amo en el mundo, que las tengo aquí enfrente, mi madre y mi hermana".