Eduin Caz es herido por fans en pleno concierto

Pese al éxito y gran recibimiento que tuvo la agrupación porque cubrieron tres fechas con un lleno total, Caz pasó un lamentable momento al recibir algunas lesiones físicas debido a la "emoción" de sus fans.

Fue en redes sociales donde el artista compartió un par de videos en donde aparecen los golpes, uno en el cuello y el otro en el dedo pulgar; sin dar explicaciones, escribió a sus seguidores que no olvidaran que él también es una persona.

"Algo de anoche, sólo les recuerdo que soy de carne y huesos, puede que la emoción gane, pero soy una persona igualita que ustedes", se puede leer en la publicación.

Más tarde, realizó un en vivo y explicó que fue lo que sucedió. Relató que se lastimó su dedo cuando intentaba tomar una fotografía con uno de sus seguidores, pero no se dio cuenta que éste traía un anillo o algo con lo que se pudo haber golpeado.

"Se subió un camarada y me dice ´Cumplí el sueño" y me saluda, yo trato de ser buena onda y pongo la mano, pero yo que voy a saber que me iba a pegar recio, creo que traía un anillo y hace rato traía el dedo todo lleno de sangre molida, pero yo me tomé una foto con él, al final de cuentas esta chido ser el ídolo de alguien, yo cumplo".

Agregó que cuando decidió bajarse al escenario para estar más cerca de sus fans, una mujer lo tomó con fuerza, casi ahorcándolo y le dejó el cuello rojo.

"Una muchacha que tenía unos 3-4 ramos de flores para regalarme, me bajé porque ya me había bajado en otro lado, soy gente como ustedes, ella me abrazó, pero me dolía mientras cantaba, entonces me quité porque ¿por qué me tiene que estar apretando? todos tenemos este nerviecito en el cuello y me molestó, entonces le digo "suéltame pues" y más me apretaba".

En redes sociales ya se compartió la grabación donde se puede ver cómo el cantante se acerca y comienza a cantarles, pero cuando siente una molestia en su cuello por lo que hace un gesto de dolor y se quita

