Daniel Bisogno y Pedro Sola dicen que sí practicarían el poliamor

Recordemos que recientemente, Mauricio Ochmann, Zurita Vega y Omar Chaparro estrenaron la cinta ´¿Y cómo es él?´. La cinta de comedia romántica, gira alrededor de la infidelidad, hecho que no tardó en ser "desmenuzado"por los conductores.

Daniel Bisogno, indicó que él sí estaría en una relación sentimental, sabiendo que su pareja tiene un romance con alguien más.

Aunque todos se extrañaron, Pedro Sola no se sorprendió, inclusive, insinuó que él ya ha sido parte de una relación abierta a lo largo de su adolescencia.

Al final, indicó que no tendría ningún problema si su pareja decidiera tener otra pareja o con ejercer el poliamor.

¿Qué es el poliamor?

El poliamor, el tipo de relación que el conductor Pedro Sola, aceptaría vivir, es un lazo cariñoso o sexual que se puede conservar entre más de dos personas con el consentimiento de todos los relacionados.

Este término se confunde con una relación abierta o mejor dicho ´swingers´, no obstante, no es lo mismo; te describimos de qué trata cada una. Una vez que una pareja tiene una relación abierta, los involucrados no se cierran a tener sexo con otras personas, sin embargo en su individualidad y con las condiciones que en pareja decidan colocar.

Sin embargo, las parejas ´swingers´ acostumbran integrar a otras personas para realizar el acto sexual, sin implicar sentimientos. O sea, una interacción poliamorosa de tres miembros, podría vivir una vivencia ´swinger´, invitando a un cuarto participante a tener sexo.