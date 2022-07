Critican a Christian Chávez por maquillarse y vestirse de mujer

Gran sorpresa causó entre sus fans el actor y cantante Christian Chávez al mostrar una faceta de su vida que nunca imaginó compartir en redes sociales, debido a los comentarios homofóbicos que podría recibir.

En su cuenta de Instagram, el exRBD compartió una fotografía en la que aparece maquillado y aseguró que poco a poco va venciendo sus miedos y ahora mostrará su personalidad ante el público.

En la imagen, Chávez aparece con un crop top rojo con brillos, un collar que hace juego con su outfit, que deja ver su torneado abdomen. Además, su vestuario combina con el color del labial que usó, un rojo brillante, así como un poco de rubor y sombras.

"Esta foto no la había subido por miedo a los comentarios o los likes, pero, ¿saben una cosa?, sigo en proceso de mamarme tal como soy: luz y oscuridad", escribió al pie de la foto.

Asimismo, en un video el cantante externó su agradecimiento a sus fans por el apoyo recibido luego de que externó el daño que le causó la canción "Put*", de Molotov.

"Reflexionando todo lo que me ha pasado por alzar la voz, estoy profundamente conmovido por el apoyo que he recibido, por cómo han compartido sus historias conmigo, de sentir el abrazo de la comunidad LGBT y de tantos aliados".

La publicación de Chávez desató una ola de comentarios, algunos de apoyo por la decisión de romper estereotipos y ser realmente él, aunque también hubo quien aprovechó para "tirar hate" y criticarlo por su atuendo.

"Te amo por lo que eres y en amor te abrazo siempre, bebé"; "Te amo y admiro. Eres luz y sigues siéndolo porque necesitamos de personas como tú"; "Pura luz, amigo"; "¿Es una reflexión o es trans?"; "¿Quiere decir que todos los de la comunidad tienen que ser afeminados? Con tu foto sigues imponiendo ese lema, ¿sabes?"; "¿Vistiéndote, así como exhibicionista, pides derechos? Lo único que haces es el ridículo"; "Nada en contra de los gays, pero si naciste hombre y te gustan los hombres, ¿Por qué perder lo viril?"; "Usa tu convocatoria y magia para promover cosas buenas como siempre lo has hecho. Ese no eres tú. Sorry". "Respeto su opinión, pero no se ama como dice", "No es necesario ser tan explícito, nadie juzga su inclinación sexual, pero exponerse así tampoco", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación del artista.