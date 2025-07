¿Cómo ha sido la carrera de Édgar Vivar? El único miembro de El Chavo del 8 que se desprendió de su personaje

La serie "Chespirito: Sin Querer Queriendo", disponible en Max (antes HBO), ha abierto la puerta para redescubrir a quienes integraron el elenco de El Chavo del 8. Entre todos ellos, destaca una figura que decidió seguir su propio camino y desprenderse del personaje que lo hizo mundialmente conocido: Édgar Vivar.

A diferencia de otros actores del programa, Vivar eligió construir una carrera fuera de la sombra del Señor Barriga, el casero bonachón que cada semana entraba a la vecindad para cobrar la renta.

DE LA MEDICINA AL ESCENARIO

Mucho antes de los reflectores, Édgar Vivar estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde ejerció como médico general. Paralelamente, participaba en obras de teatro universitario, lo que plantó la semilla de su vocación artística.

Fue en la década de los 70 cuando su destino cambió, al integrarse al elenco de El Chavo del 8, programa que se convertiría en un fenómeno cultural en toda América Latina. Ahí, además del Señor Barriga, también dio vida a Ñoño, ganándose el cariño de millones de espectadores.

UN PUNTO DE QUIEBRE Y UNA TRANSFORMACIÓN

En 1992, Vivar decidió alejarse del universo de Chespirito debido a problemas de salud asociados con su sobrepeso. Esta etapa marcó un antes y un después. Se sometió a un tratamiento que le permitió perder más de 40 kilos y mejorar su salud pulmonar.

Este cambio físico y emocional coincidió con un giro profesional. Buscó distanciarse del formato cómico que lo había hecho famoso y se enfocó en nuevos retos actorales.

“No quiero que mi lápida diga: Aquí yace el Señor Barriga”, expresó alguna vez el actor, dejando claro que su decisión de no interpretar más al personaje no era un rechazo, sino una afirmación de su deseo por evolucionar como artista.

Mientras algunos compañeros quedaron ligados para siempre a sus papeles, Vivar optó por diversificarse. Se trasladó a España y comenzó a trabajar en cine, televisión y doblaje.

UNA CARRERA INTERNACIONAL Y VERSÁTIL

Édgar Vivar demostró que podía ir mucho más allá de los recuerdos infantiles. Participó en cintas como Bandidas, El orfanato y la serie Tiempo final. También apareció en la premiada película The Normal Heart.

En el terreno del doblaje, su voz dio vida a entrañables personajes de películas animadas como Ratatouille y Up, conectando con nuevas generaciones desde otro ángulo.

Vivar nunca renegó de sus personajes. Participó en homenajes y reconocimientos relacionados con El Chavo del 8, pero en 2022 anunció que dejaría de participar en shows nostálgicos o circenses para enfocarse exclusivamente en proyectos teatrales y cinematográficos.

Su decisión reflejó coherencia con su trayectoria: honrar el pasado sin quedar atrapado en él.

PRESENTE ACTIVO Y RECONOCIMIENTO PROFESIONAL

Actualmente, Édgar Vivar forma parte del Consejo Directivo de la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes) en México. Su labor ha sido reconocida en distintos países, no solo por su legado en la televisión, sino por su compromiso con el arte escénico en todas sus formas.

Su historia demuestra que es posible reinventarse sin perder la esencia, y que, con talento y determinación, se puede romper con cualquier etiqueta