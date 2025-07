Cha Eun Woo comparte su nuevo corte de cabello antes de su servicio militar y se despide de sus fans

Cha Eun Woo, integrante de ASTRO y una de las figuras más queridas del entretenimiento surcoreano, sorprendió a sus fans el 27 de julio al compartir en Instagram varias fotos mostrando su nuevo corte de cabello tipo militar, previo a comenzar su servicio obligatorio en Corea del Sur.

En las imágenes, que superaron 2.8 millones de "me gusta" en Instagram con apenas pocas horas de ser publicadas, el cantante y actor de 28 años luce su nuevo look con un corte al ras, típico del entrenamiento militar.

Las fotos también incluyen momentos conmovedores de su comida de despedida junto a sus compañeros de grupo MJ, JinJin y Yoon San Ha, así como Moon Sua, integrante del grupo Billlie y hermana menor del fallecido Moonbin, exmiembro de ASTRO.

Además del emotivo post en redes, Cha Eun Woo también realizó una transmisión en vivo en su canal de YouTube la noche del domingo, donde mostró por primera vez su nuevo aspecto y compartió con fans de todo el mundo antes de partir al servicio.

¿CUÁNDO ENTRA AL SERVICIO MILITAR CHA EUN WOO?

Desde mayo, se sabía que Eun Woo había sido aceptado oficialmente por la Administración de Personal Militar de Corea para unirse a la Banda Militar del Ejército, según confirmó su agencia Fantagio.

Sin embargo, por motivos de seguridad, su enlistamiento se realizará el 28 de julio de forma privada, sin eventos públicos ni detalles sobre la hora o lugar.

"Para prevenir accidentes debido a posibles aglomeraciones, el lugar y la hora del enlistamiento de Cha Eun Woo se mantendrán en privado", explicó Fantagio en un comunicado, pidiendo a los fans que sigan apoyando y animando a Eun Woo durante este importante capítulo.

Eun Woo es el segundo integrante de ASTRO en cumplir con el servicio militar, después de MJ, quien concluyó el suyo en 2023.

Antes de su partida, Eun Woo finalizó las grabaciones de la serie de Netflix The WonderFools junto a Park Eun-bin y fue confirmado como protagonista de su primera película First Ride. También celebró un fan meeting titulado The Royal en Seúl como despedida oficial a sus seguidores.

A pesar de su inminente pausa en la industria, Fantagio adelantó que Eun Woo ya está trabajando en su segundo álbum, aunque aún no hay fecha de lanzamiento confirmada. ¡Hasta pronto, Eun Woo!