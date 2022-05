Cantante asegura que Joan Sebastian la tocó cuando era menor

De acuerdo con las declaraciones, Castro logró acercarse al artista cuando ella tenía 14 años tras ser seleccionada durante una audición para cantar en un show de Joan Sebastian.

"Yo me impresioné cuando lo vi, no me gustó, yo estaba en la onda de los chavos. Él estaba en los 50 y 40 años era un hombre con arrugas, muy delgado", dijo.

Mencionó que luego de la presentación en la arena Nuevo Laredo, el famoso la abrazó y empezó a hacerle caricias indebidas.

"Pensé que era normal. Te empieza a tocar, a agarrar las manos, me dice muñequita que linda eres, eres un ángel, estás echa de azúcar. Te empezaba a decir al oído cosas muy lindas y te empiezas a debilitar y te dice que te va a grabar un disco. Te voy a cuidar, vamos hacer una producción", destacó.

Explicó que no lograba entender lo que sucedía, pero sabía que estaba mal; además, destacó que su miedo fue doble al imaginar cómo reaccionaría su mamá al enterarse de la situación.

Afortunadamente el momento no duró mucho pues la madre de Marisol logró entrar al camerino y la sacó, ya que no le pareció encontrarla despeinada y con la falda mal puesta.

"Mi mamá me jaloneó y a partir de ese hecho cambié mucho, ella empezó a tener conflictos conmigo porque me decía 'que te vayas a ser coqueta, sexy, pero fuera afuera de aquí, eso es muy distinto', me dijo que no podía dejar sola ni un ratito".

Hasta el momento los hijos de Joan Sebastian han tocado el tema; tampoco Maribel Guardia se ha posicionado sobre la polémica.