"Betty La Fea" se va de Netflix y usuarios respingan

Aunque la producción colombiana se mantuvo desde siempre en el top 10 de la plataforma de streaming, los suscriptores se mostraron sorprendidos y reaccionaron.

Sin embargo, la empresa no ha se ha manifestado al respecto, los internautas se dieron cuenta que al reproducir el último capítulo se les informa la salida, prevista para el 10 de julio.

Y como no gustó nadita, los suscriptores no lo tomaron a bien y reaccionaron en redes sociales con pesar y molestia por la determinación de los ejecutivos.

En las diferentes plataformas se aprecian comentarios como "Pensé era broma", "No nos lastimes más", "Yo me quiero morir, Huguito. Yo me quiero morir", entre otros.

Es de destacarse que la telenovela consta de 300 capítulos, y se especuló con la posibilidad de que, ante el gran éxito en el catálogo, se pudiera hacer una segunda parte, lo que fue rápidamente descartado.