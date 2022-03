Belinda presume en redes que se ha vuelto a enamorar

Mediática más que por su carrera, por sus relaciones amorosas, y luego de la última ruptura con el cantante sonorense de música regional mexicana, Christan Nodal, la cantante Belinda ha roto las redes al declarar que de nuevo está sumamente enamorada y no teme alzar la voz para darlo a conocer.

Aunque en al inicio de la debacle del amor de los artistas, la intérprete de Sapito, Ni Freud Ni Tu Mamá o Bella Traición había mantenido un bajo perfil en redes, y sólo las empleaba para apoyar a su mamá o hacer declaraciones respecto al "truene", exigiendo respeto para sobrellevar la situación.

Pero ahora, "Beli" no duda en publicar en sus redes sociales que de nuevo está enamorada, pero que su amor no es como los anteriores, por lo que no volverá a sufrir por desamor.

A través de su cuenta de Twitter, Belinda dio a conocer a sus seguidores que había abierto su corazón, de una manera diferente, pues aún no estaba lista para darlo como anteriormente.

Y tuiteó: "AMO AMO AMO el chocolate blanco", el cual rápidamente fue recibido por sus admiradores, quienes ya le han dado miles de likes, pues saben perfecto que a la artista le gusta probar sabores y experimentarlos, además de deleitarse con ellos.



Sin embargo, no todos los comentarios fueron "miel sobre hojuelas", ya que algunos la criticaron y otro le dio a la famosa una lección sobre la historia del cacao, pues lo que ella conoce como "chocolate blanco", en realidad no existe.

"Siento desinformarte, pero el ´chocolate blanco´ no es chocolate, es crema de cacao. Pero por marketing se le puso ese nombre. El chocolate real es el negrito", le reviró usuarios.

Otros empezaron a hacer comentarios racistas y machistas, pues asumieron que al preferir el chocolate blanco, creen que optaría por una pareja de su mismo color de piel.

No obstante, la cantante sólo aludía al sabor del producto, no a lo que imaginaban los internautas.

Y es que "Beli" está a punto de formar parte de la serie Bienvenidos a Edén, de Netflix, por lo que muchas marcas comerciales podrían estarse acercando a ella, por lo que su amor por el "chocolate blanco" no sería mera coincidencia, ya que podría estar relacionado con una alguna marca.