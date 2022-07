Belinda habla de su relación con Nodal y dice: “La cag..."

Su relación fue muy mediática y sus seguidores esperaban con ansias su boda, sin embargo, hace unos meses anunciaron el fin del “Nodeli”, lo que tomó por sorpresa a muchos, ya que se veían muy felices y enamorados.

El sonorense fue el único que dio declaraciones en torno al “truene”, incluso reveló una conversación en la que Belinda aparentemente le pedía dinero, hecho que causó bastante polémica. Sin embargo, la cantante decidió guardar silencio y se mantuvo al margen, hasta ahora.

La intérprete de “Amor a Primera Vista” ofreció una entrevista para la revista Vogue España, donde por primera vez habló del fin de su compromiso con Nodal y asegura que se equivocó.

Beli aseguró que fue un error haber expuesto su intimidad y su relación con Nodal al público y a los medios de comunicación.

“Pues claro que me arrepiento, cien por ciento. No lo volvería a hacer nunca. Y de corazón lo digo que sí que me arrepiento de haber expuesto ese tema como lo expuse”.

De manera divertida, con el humor que la caracteriza, Beli mencionó que aprendió de los errores cometidos durante su relación y le pidió al periodista colocar una frase en el texto de su entrevista.

“Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner 'la cag...' en Vogue? Pues pon que la cag... En todos los aspectos. Ahora ya estoy mejor, de los errores se aprende”, dijo entre risas.