Bárbara de Regil quiere un Óscar como Eugenio Derbez

La actriz ha revelado que el alma de Al derecho y al Derbez es su fuente de inspiración, pues la motiva a llegar lejos, como él.

Entrevistada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la también tiktoker fitness de 34 años de edad refirió que "por supuesto que sí, aunque la gente se burle, la gente luego se burla de los sueños de los demás, pero claro que sí, o sea y si no lo llegó hacer, si no llegó a estar nominada a un Óscar, si no llego, no pasa nada, pero siempre hay que ponernos una meta claro entonces claro yo lo veo a él y digo 'yo me veo también algún día".

Hace años, Bárbara de Regil se marchó a radicar en Estados Unidos, donde desea probar suerte en la Meca del Cine, pero hasta la fecha la oportunidad no se ha dado.

Por otra parte, De Regil se convirtió en el centro de la polémica en rede sociales por diversos motivos, como renegar de ser morena por el uso de un filtro, hasta por la promoción de una malteada fitness que ella promovía, y que se ganó desavenencias con otros tiktokers, que la tachan de mentirosa.

Sin embargo, aunque le han acusado de que ha mandado "tumbar" cuentas de redes, en realidad la artista, cansada del hate, ahora decide enviar bendiciones a quienes la malquieren.