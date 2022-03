Avión de Miley Cyrus aterriza de emergencia tras impacto de rayo

Como parte de su gira por Latinoamérica, la famosa viajaba para encabezar el festival de música Asuncionico 2022, cuando una tormenta eléctrica sorprendió a la tripulación; el momento más preocupante para todos los que iban a bordo y para la propia artista fue cuando un rayo alcanzó el avión.

PUBLICIDAD

Un portavoz del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi explicó que el avión de la intérprete de "Angels Like You" aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Guaraní, de Minga Guazú, para luego dirigirse hacia San Pablo, en Brasil.

Luego de que la noticia se volvió viral en redes sociales, Miley publicó en Twitter imágenes del incidente, así como una descripción de los acontecimientos y aseguró que tanto ella como sus compañeros se encuentran bien.

"Mi tripulación, banda, amigos y familiares que viajaban conmigo están a salvo después de un aterrizaje de emergencia. Desafortunadamente no pudimos volar a Paraguay", escribió.

Ante el incidente, los seguidores de la exchica Disney mostraron su apoyo y aseguraron que lo más importante es el bienestar tanto de la cantante como de su equipo de trabajo. Por otro lado, algunos fans expresaron su tristeza por la cancelación del show debido a las condiciones climáticas.

To my fans and everyone worried after hearing about my flight to Asunción. Our plane was caught in a major unexpected storm and struck by lighting. My crew , band , friends and family who were all traveling with me are safe after an emergency landing. pic.twitter.com/NhKrospppN

(@MileyCyrus) March 23, 2022