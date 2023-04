Atacan a Peso Pluma y responde a la agresión

El mexicano se ha colocado dentro del Top 50 Global de Spotify y no solo eso, sino que esta disputa del primer puesto de la lista, actualmente se ubica en la posición número dos con su éxito "Ella baila sola", tema realizado en colaboración con Eslabón Armado.

Gracias a su trabajo ha hecho otras colaboraciones con artistas de la talla de Becky G, Natanael Cano, Junior H, Luis R. Conriquez, Aleman, entre otros.

Recientemente se dio a conocer que el famoso intérprete de los corridos tumbados fue víctima de una agresión en redes sociales, en donde a pesar de que no se le etiquetó o mencionó en la publicación, Hassan, decidió responder y defenderse de manera ética.

Un usuario de de la plataforma Twitter publicó desde su cuenta @foguisaurio, una foto en donde aparece una pluma sobre una báscula, indicando 10g, y lo acompaña con el mensaje de "Peso pluma o algo así, no sé, no soy naco".

El cantante rápidamente entendió la "indirecta" y se dio tiempo de responderle con el siguiente comentario: "No eres naco, eres clasista que es peor".

La respuesta que dio Hassan fue bien vista por sus seguidores, ya que como el mismo lo dijo en otro comentario, aclarando que no dice que alguien es clasista solo porque no le gusta su música, sino que "Si no te gusta un género de música es normal y no pasa nada. Pero, si utilizas una palabra tan despectiva simplemente porque no te gusta cierto artista en automático eres clasista e intolerante. Xd".