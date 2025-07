Así es Julio César Chávez Jr. como vecino, según una residente de Estados Unidos

Las noticias sobre el arresto y posible deportación de Julio César Chávez Jr. siguen saliendo con cuentagotas.

Hasta ahora, la Fiscalía General de la República ha confirmado que existe una carpeta de investigación abierta en México, además de una orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado y tráfico de armas.

Aunque todavía no se sabe la fecha exacta de su regreso a México, se estima que podría ocurrir en los próximos días. En medio de este contexto legal, una vecina del boxeador en Los Ángeles, California, compartió su testimonio sobre cómo era convivir con él en el mismo vecindario.

UNA DETENCIÓN QUE SORPRENDIÓ AL VECINDARIO

Durante una entrevista con el periodista Javier Ceriani, una residente del vecindario donde vivía Julio César Chávez Jr. expresó su sorpresa por la manera en que ocurrieron los hechos. Según explicó, no hubo señales visibles del operativo cuando las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron la detención.

"No vi a nadie, no vi a la policía, no vi nada. Esto es una sorpresa para nosotros. Solo vi a los miembros de la familia al frente esperando por alguien, algunos coches, eso es todo. Cuando hay actividad policial en la calle, están aquí durante horas y no vimos nada", relató.

La vecina señaló que la detención fue tan discreta que pasó prácticamente desapercibida en la zona. Pese a no tener mayores detalles, lamentó el arresto por la buena relación que existía con el boxeador.

"UN BUEN VECINO, UN HOMBRE DE FAMILIA"

Cuando se le preguntó cómo era Julio César Chávez Jr. como vecino, la mujer no dudó en compartir una imagen positiva del deportista.

"Estoy triste por ello porque como vecino es muy buen chico, para nosotros nunca fue un problema, lo vemos caminando y todo con su entorno. Cuando hay peleas, él se detiene, incluso si realmente tenemos una barrera de lenguaje, él todavía se detiene en algunas fiestas solo para decir hola", comentó.

También mencionó que ni él, ni su esposa ni sus hijos habían causado problemas en el vecindario. Al contrario, los describió como una familia tranquila, enfocada en su vida familiar.

"Él es solo un hombre de familia, un buen vecino, vemos a sus pequeños niños jugando afuera", agregó.

SU VIDA FAMILIAR EN LOS ÁNGELES

Julio César Chávez Jr. vivía en Los Ángeles con su esposa, Frida Muñoz, y sus dos hijos: Julia y Julio. Además, convivía con Frida Sofía Guzmán, la hija que Frida Muñoz tuvo con Édgar Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

A pesar del complicado escenario legal que enfrenta el boxeador, las palabras de su vecina ofrecen un vistazo a una faceta más humana y familiar, alejada del escándalo que ahora rodea su nombre.