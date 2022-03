Arrestan a Ezra Miller, actor de "The Flash", por acoso

El actor Ezra Miller , quien protagoniza la película " The Flash ", del Universo de DC , fue detenido por la policía de Hawaiia después de provocar un incidente en un bar tas el cual fue acusado de alteración del orden público y acoso.

De acuerdo con el departamento de policía, el artista pagó una fianza de 500 dólares para que las autoridades lo dejaran en libertad la madrugada del lunes, luego de que se levantara un reporte de un disturbio en el bar cercas las 11:30 de la noche.

Los reportes indican que Miller se molestó luego de que asistentes al bar comenzaron a cantar karaoke.

"Miller comenzó a gritar obscenidades y en un momento agarró el micrófono de una mujer de 23 años que cantaba karaoke y luego se abalanzó sobre un hombre de 32 años que jugaba a los dardos. El dueño del bar le pidió a Miller que se calmara varias veces sin éxito", se lee en el comunicado.

Esta no es la primera vez que el actor está en el centro de la polémica, pues en abril de 2020, se vio envuelto en otro altercado luego de que se filtró un video en el que se le ve intentando estrangular a una mujer en un bar en Islandia.

3-28-22 Vermont Visitor Arrested for Disorderly Conduct and Harassment in Hilo

— Hawaii Police Department (Official Site) (@Hawaii_Police)

March 29, 2022