Armie Hammer en bancarrota; trabaja en un hotel para sobrevivir

Su exitosa carrera se empezó a destruir luego de los señalamientos hechos por una de sus exparejas en 2021 y, aunque Hammer no dio ninguna declaración al respecto, se supo que estaba buscando tratamiento para sus problemas y había ingresado a una clínica de rehabilitación.

Según varios medios de comunicación internacionales, Armie Hammer dejó atrás su vida en Estados Unidos, se retiró de la actuación, y ahora se dedica a vender tiempos compartidos en un hotel en las Islas Caimán, donde ahora reside.

La revista Variety publicó que una persona cercana al actor aseguró que está pasando por una mala racha, por lo que su familia le dio la espalda luego de que estallara el escándalo tras las acusaciones en su contra.

"Él está trabajando en un cubículo. En realidad está totalmente arruinado, ya se quedó sin nada y está en bancarrota. Está tratando de llenar los días y ganar dinero para mantener a su familia", dijo la fuente anónima a la revista.

El protagonista de "Call me by your name", antes de conseguir el empleo del hotel, presumiblemente pasó un largo tiempo administrando el edificio de departamentos donde actualmente vive, pues trata de obtener ingresos para sacar adelante a sus dos hijos.