Ana Bárbara tacha de machista a José Manuel Figueroa

Ana Bárbara "estalló" contra José Manuel Figueroa, ya que recientemente el cantante aseguró que el tema "Fruta Prohibida", le pertenece. La famosa señaló que le parece machista que digan que no es la autora de la canción.

Durante un encuentro con la prensa, la cantante del regional mexicano, se enteró que José Manuel compartió un mensaje en redes sociales en el que expresó:

PUBLICIDAD

"FRUTA PROHIBIDA?. ....... Rescatado mis canciones y composiciones, aunque se vaya del rancho el becerro, regresa la vaca el cuatrero".

La famosa señaló que necesita ver la publicación para dar su punto de vista; sin embargo, mencionó que de ser cierto, entonces se estaría enfrentando a lo que provoca el machismo, como dudar que ella fuera capaz de escribir el tema.

"Si así fuera, que dijo eso, con esas palabras, que esa canción es de él, pues a mí lo que me provoca es machismo ¿no?, porque ´Ay, Ana Bárbara no pudo escribir Fruta prohibida", comentó molesta.

La cantante manifestó que tiene varios éxitos musicales que son de su autoría.

"Escribí "Fruta prohibida, "Lo busqué", "Qué poca", "No es brujería", "En realidad" de Angela Aguilar, y escribí muchas otras hace más de 25 años, mis obras están en orden y registradas, sería muy desafortunado que un comentario misógino, porque eso me hace sentir, que no pueden aceptar que una mujer haga una canción de esas características".

Además, puntualizó que no teme que haya algún tipo de situación legal, ya que todos los temas que escribió se encuentran perfectamente registrados.