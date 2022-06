Alfredo Adame a punto de ir a la cárcel tras demanda de Infante

Mediante el programa ´De Primera Mano´, el conductor adelantó al lado de su abogado, que Adame ya ha sido solicitado por las autoridades y podría pisar la cárcel.

Cabe señalar que, el problema empezó después de que el polémico actor asegurará que Gustavo Adolfo Infante lo había intentado asesinar y que también acusará que la madre del periodista se dedicaba a la brujería.

Según el jurista del conductor, Alfonso Beceiro, Alfredo Adame deberá estar frente a las autoridades y en caso de no realizarlo podrían girar una orden de aprehensión en su contra.

"La línea de los ´dimes y diretes´ que suceden en el medio artístico, se rompe una vez que perjudica a un tercero, en esta situación perjudicó a una persona de la tercera edad, por lo cual la Fiscalía tomó la decisión de empezar las acciones", mencionó el protector legal.

De igual manera, dijo que si Adame es encontrado como responsable, podría pisar hasta tres años la cárcel.

"Si él fuera sentenciado por este delito doloso, quedaría fichado y además de eso, no podría portar armas", describió el abogado de Infante. Además, aclaró que Adolfo Infante no está dispuesto a ningún arreglo económico con el ex participante de ´Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!´.